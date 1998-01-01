سكرتير حزب "العمل" يدعو آفي غباي للاستقالة من رئاسة الحزب فورًا

القدس المحتلة / سما /

دعا سكرتير حزب "العمل" الإسرائيلي عيران هيرموني، اليوم الخميس، رئيس الحزب آفي غباي، بالاستقالة من الحزب فورًا، وذلك خلال اجتماع لهما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب هيرموني عبر صفحته في فيسبوك بعد الاجتماع "لقد أوضحت لغباي أنه نظرًا لنتائج الانتخابات المدمرة، يجب عليه أن يتحمل المسؤولية ويستقيل فورًا من منصب رئيس حزب العمل، كما كان عليه فعل ذلك في مساء الخسارة".

وأضاف هيرموني "بصفتي سكرتيرًا للحزب، يجب عليّ وعلى الآخرين الذين يعتبر الحزب مهم جدًا لهم، قول هذه الأمور بصورة واضحة "أي رئيس آخر ممكن أن يأتي بمثل هذه النتيجة يجب أن يستقيل".

وأشار "استقالة غباي في حد ذاتها بعيدة كل البعد عن تحقيق الخلاص، لكن بدونها لن نتمكن من البدء في إعادة الإصلاح والبناء للحزب، والتي من المتوقع أن تكون نهائية وطويلة الأجل".

وأحد الإمكانيات التي يتم النظر فيها، هي استبدال رئيس حزب العمل آفي غباي بوزير الأمن الأسبق والعضو في الكنيست حاليًا، عمير بيرتز وتعيينه كرئيس مؤقت للحزب. بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي "كان".

وبعد ان نشرت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات، فإن حزب "العمل" حصل على 6 مقاعد، وحزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" حصلا على 35 مقعدًا لكل منهما، وحصل تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" على 6 مقاعد، وتحالف "التجمع والموحدة" حصل على 4 مقاعد، فيما حصل حزب "ميرتس" على 5 مقاعد بعد حصولها على مقعد إضافي، "اتحاد أحزاب اليمين" 5 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد، وحصل حزب "شاس" على 8 مقاعد، "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد بعد خسارتها مقعدا بعد فرز المغلفات المزدوجة. أما حزب "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينيت وايليت شاكيد، وحزب "زيهوت" فبقيا خارج الكنيست. وفقًا لنتائج الانتخابات المتوفرة.