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الشعبية تدعو الجيش للانحياز غير المشروط لمطالب الشعب السوداني

الخميس 11 أبريل 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدعو الجيش للانحياز غير المشروط لمطالب الشعب السوداني


غزة / سما/

تتابع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باهتمامٍ بالغٍ التطورات المتسارعة في السودان، والتي جاءت في خضم حراك شعبي سوداني عارم، وضع السودان أمام عتبة التغيير وتجاوز أخطاء وعقبات المرحلة السابقة.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تحيي وتشيد بالحراك الشعبي السوداني وتقف بجانبه وتسانده في نضاله العادل من أجل سودان جديد ينتزع فيها الشعب السوداني المناضل كامل حقوقه المشروعة فإنها تطالب في الوقت ذاته قيادة الجيش السوداني للانحياز الكامل غير المشروط إلى نبض الشارع لحماية الإرادة الشعبية والقيام بخطوات جدية عاجلة وشاملة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة التحول الديمقراطي، وحماية الحراك الشعبي وتسليم الدولة إلى سلطة وعدم تجديد الحكم العسكري.

وأعربت الجبهة الشعبية عن ثقتها بأن الشعب السوداني الشقيق الذي تجاوز عقبات وتحديات كبيرة في تاريخه عبر النضال وتقديم التضحيات قادر على تجاوز هذا التحدي اليوم، بما يضع السودان مجدداً على سكة التغيير الديمقراطي الحقيقي وتحقيق العدالة والمساواة الناجزة وحتى يقوم السودان بدوره القومي والإفريقي والإنساني على كافة المستويات .

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