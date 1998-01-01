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البرلمان المصري: لا توريث ولا تأبيد للحكم في مصر

الخميس 11 أبريل 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان المصري: لا توريث ولا تأبيد للحكم في مصر


القاهرة /وكالات/

جدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال التأكيد أنه لا توريث ولا تأبيد للحكم في مصر مرة أخرى، وأن "هذا الأمر قد انتهى تاريخيا من مصر".

وقال عبد العال، إن حملات التأييد واللافتات المعلقة في شوارع مصر مؤخرا في ظل التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية.

وأكد أن "نعم" للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات، تعبّر عن دعم مبدأ التعديلات دون أي توجيه للمواطنين للتصويت، مشيرا إلى أنه لا سياسة للدولة ولا دخل لأي أجهزة من أجهزتها في ذلك، وإنما هذه الحملات نابعة من مواطنين متطوعين، كما يحدث في أي انتخابات.

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