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محكمة الاحتلال تطالب الأمين العام للجبهة الشعبية "بـ 60 مليون شيكل كتعويض"!

الخميس 11 أبريل 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تطالب الأمين العام للجبهة الشعبية "بـ 60 مليون شيكل كتعويض"!


القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن محكمة الاحتلال ستعقد صباح اليوم الخميس، جلسة خاصة في "تل أبيب" للقائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للبت في دعوة تعويض قضائية ضده من أهالي قتلى قتلوا في عمليات لكتائب الشهيد أبوعلي مصطفى في الضفة الغربية فترة انتفاضة الأقصى.

وأضاف المصدر القيادي بأن قيمة التعويض المرفوعة من أهالي القتلى 60 مليون شيكل، وأن الدعوى المرفوعة تأتي باعتباره مسؤولا أول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبالتالي حسب تبريرهم أنه يتحمل مسؤولية العمليات التي نفذتها كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى.

وحذر القيادي الاحتلال وإدارة السجون من مغبة الاستمرار في هذه المحكمة الهزلية وتبادل الأدوار بينها وبين محكمة الاحتلال، فالأوضاع داخل السجون تغلي، وقابلة للانفجار الشامل، وأن الهدف من هذه المحكمة حرف الأنظار عن معركة الكرامة 2 البطولية، بالإضافة إلى أنها جزء من مؤامرة المتطرف "جلعاد اردان" على الحركة الأسيرة ومحاولاته تقويض الدور القيادي المهم الذي يلعبه القائد سعدات في التحريض على الاحتلال والتحشيد لإضراب الكرامة 2.

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