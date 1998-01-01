عزام: اضراب الأسرى رسالة لنا بضرورة الخروج من المأزق الداخلي الفلسطيني

غزة / سما /

قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد بفلسطين، اليوم الخميس، إنّه رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها أبناؤنا وإخواننا اﻷسرى، فقد قرروا الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم عبر اﻹضراب المفتوح عن الطعام. وهي خطوة تؤكد حيوية الحركة الأسيرة وتماسكها ووحدتها.

وأضاف عزام، في بيانٍ صحفي، أن هذه رسالة تدلل أن الأسرى جسد واحد وأن هذا الجسد لا زال ينبض بالحياة وأن الأسرى لن يخضعوا ولن يستسلموا.

وأكد أنّ وقوفنا مع الأسرى وندعم نضالهم المشروع حتى نيل مطالبهم وخلاصهم من قيود الأسر .

ودعا عزام، للاستفادة من رسالة الأسرى وهم يوحدون صفوفهم في كل مواجهة ، إن علينا التقاط هذه الرسالة الملهمة والواضحة للخروج من المأزق الداخلي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.

وطالب كافة الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية لتحرك فاعل من أجل حماية الاسرى، والضغط على علي الاحتلال لوقف سياساته القمعية والعدوانية بحق اﻷسري.

وناشد الجامعة العربية والمنظمات والبرلمانات والحكومات من الحكومات العربية والاسلامية تفعيل كل المنابر لفضح وادانة الاحتلال .

واشار عضو المكتب السياسي للجهاد، إلى أن الأسرى بحاجة إلي دعمنا جميعا ومن الضروري تشكيل موقف وطني موحد لدعمهم وإسنادهم على كل المستويات حتي تحقق خطوتهم النتائج المطلوبة.