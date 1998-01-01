النتائج النهائية لإنتخابات الكنيست الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تشير النتائج النهائية لإنتخابات الكنيست الـ21 إلى حصول كل من "الليكود" و"أزرق أبيض" على 35 مقعدا وحصول "شاس" على ثمانية مقاعد و"يهدوت هتوراة" على سبعة مقاعد و"العمل" على ستة مقاعد و "حداش" والحركة العربية للتغيير على ستة مقاعد و"ميرتس" على خمسة مقاعد.

كما حصل كل من "كلنا" و"القائمة العربية والتجمع الديمقراطي" على أربعة مقاعد وحصل كل من "إتحاد أحزاب اليمين" و"إسرائيل بيتنا" على خمسة مقاعد.

وبهذا يحصل معسكر اليمين على 64 مقعدا ومعسكر الوسط ـ اليسار على 56 مقعدا الأمر الذي يمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة.

ولم يجتز نسبة الحسم كل من "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينت وإيليت شكيد و"زهوت" برئاسة فيغلين.

وبلغ عدد الأصوات القانونية في الإنتخابات 4،299،822 صوتاً .