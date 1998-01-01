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القبض على متهم باطلاق النار في حفل زفاف شرق نابلس

الخميس 11 أبريل 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهم باطلاق النار في حفل زفاف شرق نابلس


نابلس / سما /

القت قوة من الدوريات المشتركة الليلة الماضية القبض على متهم باطلاق النار في حفلة زفاف أقيم شرقي مدينة نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة عن إطلاق نار في حفلة زفاف أقيمت شرقي المدينة، تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص ، قامت قوة من الدوريات المشتركة بالقاء القبض عليه بمنزله وسط مخيم بلاطة, وبعد الفحص تبين ان المشتبه به مشترك بعدة حالات إطلاق نار في عدة مناسبات سابقة ويشتبه بضلوعه بعدة قضايا أخرى.

وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق معه للوقوف على تفاصيل وملابسات القضايا المشتبه ضلوعه بها تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاستكمال المقتضى القانوني بحقه اصولاً.

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