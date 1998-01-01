فتح تدين قرار شركة "إير بي إن بي" إدراج سكن المستوطنات على موقعها

رام الله / سما /

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قيام شركة "إير بي إن بي Airbnb" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت بإدراج سكن المستوطنات الاستعمارية في قلب الضفة الغربية على موقعها.

وأشارت، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إلى ان قرار الشركة المذكورة يخالف القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب يجب معاقبة إسرائيل عليها، وان التعاطي مع الاستيطان وما يترتب عليه من ممارسات ومنتجات وعمران ومبان وغيرها غير شرعي وغير قانوني وهو قرار باطل.

ودعت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، الشركة الى التراجع الفوري عن قرارها، مؤكدة أن المعركة الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني هي معركة حياة أو موت، مشددا على تمسكها الكامل بالمنظومة السياسية الفلسطينية الكاملة للدفاع عن الحقوق الوطنية، وان النمط الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية هو الأخطر على الوجود الفلسطيني.

واعتبرت الحركة ان تواطؤ أي شركة أو مؤسسة أو دولة في التعاطي مع ما هو غير شرعي يجعلها شريكا في الجريمة الانسانية والسياسية بحق أبناء شعبنا وأرضه المصادرة بفعل الاحتلال القائم بالقوة على أرضنا، وما يشكله من انتهاك واضح وجسيم لكافة المواثيق والشرائع الدولية.