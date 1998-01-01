مهرجان تضامني مع الأسرى في يعبد جنوب غرب جنين

جنين / سما /

شارك أهالي بلدة يعبد والقرى المجاورة لها، في مهرجان تضامني مع الأسرى نظمته مديرية تربية جنين، بعنوان "عزك يا وطن".

وحضر المهرجان، الذي اقيم في مدرسة بنات فلسطين الأساسية، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، محافظ جنين اكرم الرجوب، ومدير الأمن الوقائي في جنين العميد مهند أبو علي، ورئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، ونائب مدير تربية جنين محمد الأزهري، ومديرة المدرسة نجوى قبها، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ودائرة شؤون اللاجئين في المحافظة، ومؤسسات وفعاليات يعبد.

وأشاد الرجوب بدور التربية والتعليم والهيئات التدريسية في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا وتحصينهم من كل المؤامرات التي تحاك بحق قضيتنا ومشروعنا الوطني.

ودعا الرجوب جماهير شعبنا للصمود والالتفاف حول قيادته الشرعية، مذكرا بمواقف الرئيس المشرفة تجاه الأسرى وقضيتهم، والتي كان آخرها تأكيده على صرف مستحقات الاسرى وذوي الشهداء حتى لو بقي قرش واحد في خزينة الدولة الفلسطينية، متحديا الحكومات الإسرائيلية التي تحاول ضرب صمود شعبنا وكسر إرادته.

من جانبه، أكد أبو بكر، أن الأسرى هم عنوان عزتنا وقضيتنا التي رسخها الرئيس محمود عباس المتمسك والثابت على الثوابت الوطنية، ومؤكدا مبايعة والتفاف ودعم فعاليات يعبد للرئيس.

ودعا الى بذل مزيد من الحراك لدعم وإسناد الحركة الأسيرة في معركتهم داخل سجون الاحتلال، من أجل مطالبهم المشروعة حتى نيل حريتهم .

بدوره، شدد الأزهري على أن قضية الأسرى شعلة متقدة في وجدان الشعب الفلسطيني يرسل بها إلى الأسرى أسمى معاني التضامن والصمود والأمل في نيل الحرية، مؤكدا أن ملف التثقيف والتوعية في ملف الحركة الأسيرة على سلم اولويات الوزارة.

وأشادت قبها بجهود الداعمين والمشاركين في هذا العرس الوطني، الذي يبرق رسائل للمحتل وللعالم بأن شعبنا ملتف حول الرئيس والقيادة، ومتمسك بثوابته الوطنية، داعية الى مزيد من الفعاليات لنصرة الأسرى وذويهم.

وتخلل المهرجان التضامني، افتتاح معرض لمقتنيات الأسرى وتقديم لوحات تعبيرية وطنية عن معاناة الأسرى وصمودهم في مواجهة السجان، وعرض كشفي وفقرات فلكلورية لطالبات المدرسة.

كما كرمت إدارة المدرسة، محافظ جنين، ورئيس البلدية، والمتبرعين، تقديرا لجهودهم في دعم المسيرة التعليمية وأنشطتها .