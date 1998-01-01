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صحيفة سودانية: البشير حاول الهرب إلى دولة خليجية

الخميس 11 أبريل 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة سودانية: البشير حاول الهرب إلى دولة خليجية


الخرطوم / وكالات /

فادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول ليلة أمس "الهرب" إلى دولة عربية، فيما أشارت أخرى إلى أنه تم منع طائرته من الإقلاع من مطار الخرطوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر "مطلعه"، أن "الرئيس عمر البشير حاول ليلة الخميس الهرب إلى دولة عربية منحته فرصة اللجوء إليها، ولكن تلك الدولة قامت لاحقا بسحب دعوتها ورفضت استضافته، لذلك لم يجد أمامه شيئا سوى البقاء".

"الراكوبة" كانت قد ذكرت قبل يومين، أن دولة خليجية "تتخذ مواقف وسطيه دائمة"، عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل الرئيس البشير وعائلته إليها، مشيرة إلى أن الطائرة ظلت مرابطة في مطار الخرطوم ثم غادرت.

من جانبها، نقلت صحيفة "سودافاكس" أن القوات المسلحة أعادت طائرة الرئيس البشير قبل إقلاعها من مطار الخرطوم، وأن الدولة التي عرضت استضافته قد تراجعت عن عرضها.

وتأتي هذه التقارير وسط أنباء تحدثت عن تنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة ومشاورات تحضيرية لتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد السلطة في البلاد.

المصدر صحف سودانية

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