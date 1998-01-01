رأفت: اعلان الحكومة السبت واللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا هاما الاحد

رام الله /سما/





أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت عن عقد اجتماع هام للجنة التنفيذية يوم الاحد المقبل برئاسة السيد الرئيس محمود عباس لبحث مهام الحكومة والتطورات الاخيرة في اسرائيل والمنطقة.



وأكد رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، انه بعد غد السبت سيشهد اعلان الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان اجتماع التنفيذية الاحد سيبحث مهام ومسؤوليات الحكومة بمباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في مسالة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية.



واوضح رأفت ان الحكومة الجديدة ستكون الاداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واولى القرارات تحديد العلاقة مع الاحتلال بوقف التنسيق الامني والمباشرة في الانفكاك الاقتصادي.



وحول ما يتم تداوله من أنباء عن طرح صفقة القرن قريبا، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انه بات واضحا من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما يعني ازاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ودعم الاحتلال في مخططاته بضم اجزاء من الضفة واعلان الادارة الامريكية بان دولة الفلسطينيين ستكون في غزة وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع لافتا في السياق الى اعلان واشنطن فرض السيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل.



وفي نهاية تصريحه اشار رأفت الى ان القيادة ترفض بحزم هذه الصفقة قبل طرحها ولن تتعامل معها حيث ان واشنطن باتت شريكة لحكومة نتنياهو في تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان.

