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فيديو ..الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج من مبنى سفارة السلفادور

الخميس 11 أبريل 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج من مبنى سفارة السلفادور


لندن/وكالات/

اعتقلت الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، في مبنى سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه.

وقال رئيس الأكوادور لينين مورينو، عبر تويتر اليوم الخميس: "قررت إكوادور بشكل سيادي سحب اللجوء الدبلوماسي إلى جوليان أسانج بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش.

وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.

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