بعثة تعليمية كويتية تصل في حزيران للتعاقد مع المعلمين الجدد

الكويت / وكالات /

اعلن سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب، ان بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية ستغادر الى فلسطين بعد عطلة عيد الفطر المبارك في شهر حزيران القادم، وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع الدفعة الجديدة من المعلمين الفلسطينيين المنوي التعاقد معهم للعام الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

وقال السفير طهبوب ان البعثة الكويتية ستكون برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية فهد الغيص، وسيضم الوفد موجها عاما مادة الرياضيات في الوزارة ورؤساء أقسام المواد العلمية الرئيسية.

وأشار ان دولة الكويت أعطت الأفضلية للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين للعام الدراسي القادم، بعد نجاح تجربتها معهم خلال العامين الدراسيين الماضيين وثقة دولة الكويت بالمعلمين الفلسطينيين.

كما اوضح ان التعاقد للعام القادم سيتم بعدد اكبر من التخصصات كالتربية البدنية واللغة الانجليزية اضافة الى التخصصات العلمية من رياضيات وكيمياء وفيزياء واحياء.