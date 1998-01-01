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تعرف على قائد الانقلاب في السودان...

الخميس 11 أبريل 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على قائد الانقلاب في السودان...


الخرطوم / وكالات /

فيما لم يصدر قرار رسمي بالخصوص، ترجح الأنباء ترأس الفريق أول عوض بن عوف المجلس الانتقالي الذي أعلن الجيش تشكيله ففي السودان، فيما تقول أخرى إن الأمر لم يحسم بعد.

ويمكن القول إن صعود نجم الفريق أول عوض بن عوف بدأ في أغسطس من عام  2015 حين عين وزيرا للدفاع، وبقي في هذا المنصب فترة توصف بأنها الأطول بين نظرائه.

الخطوة الثانية حصلت في 23 فبراير الماضي، وتمثلت في إصدار  الرئيس  عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أولا لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

اللافت أن هذا الجنرال عاد عام 2015 إلى الواجهة السياسية والعسكرية بعد أن تمت إقالته من قبل البشير في يونيو 2010 من منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بل وأحيل حينها غلى التقاعد، ولاحقا عين بمرتبة سفير في وزارة الخارجية.

وتقول تقارير إن الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف تولى قبل ذلك عدة مناصب عسكرية، منها قيادته لسلاح المدفعية، وتوليه منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، في حين أنه شغل في فترة إقالته من الجيش منصب سفير بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الأزمات، إضافة إلى توليه منصب  قنصل عام السودان في القاهرة، ورئاسة بعثة بلاده في سلطنة عمان.

المصدر: وكالات

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