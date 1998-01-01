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مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

الخميس 11 أبريل 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل


رام الله / سما /

لقيت طفلة (عام ونصف)، يوم الخميس، مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس في بلدة تفوح قضاء الخليل.
وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطـة بأن الطفلة نرجس احمد ارزيقات تعرضت لحادث دهس أثناء عبورها الطريق ببلدة تفوح، ما أدى لإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة.
وأضاف البيان بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور وإلقاء القبض على سائق المركبة وتوقيفه لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية.

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