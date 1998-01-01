الغول: الانقسام الفلسطيني يؤثر سلباً على الأسرى وتضحياتهم

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول الخميس، إنّ الانقسام الفلسطيني يؤثر سلبًا على الأسرى، ويوجد مؤسسات وجمعيات فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه.

وأضاف الغول خلال لقاءٍ نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشأن الأسرى في غزة، أنّه يجب توحيد طاقات مختلف التنظيمات الفلسطينية والقيادة الرسمية لحماية الأسرى

وتابع، أنّ الاحتلال الإسرائيلي، يعمّق الانقسام الفلسطيني عبر فرز أسرى كل فصيل على حدة داخل السجون.

وأشار إلى، أنّه يجب وقف أي اجراءات تمييزية كقطع الرواتب عن الأسرى، وعلينا ألا نخضع لتمييز الاحتلال بينهم، وعلينا عدم التمييز بين الأسرى في حال ذهبنا لصفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي