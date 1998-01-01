الإمارات تستثمر 13.6 مليار دولار في برنامج "غدا 21" التنموي

ابو ظبي / وكالات/

كشف وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، أن أبوظبي ستضخ استثمارات بقيمة 50 مليار درهم على مدى الأعوام الـ3 القادمة في أربعة محاور لتمويل برنامج "غدا 21" التنموي.

وأضاف، أن المحاور الرئيسية هي الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة، مشيرا إلى أن قطاع النفط والغاز يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استطاع على مدى العامين الماضيين جذب أكثر من 21 مليار دولار.

وجاءت تصريحات الصايغ، خلال مشاركته في أعمال قمة بلومبرغ التي انطلقت الأربعاء في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين ورواد المال والاقتصاد والهيئات التنظيمية والمبتكرين لمناقشة أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق.

وأضاف الصايغ، وهو رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى 15 مليار دولار بما يعادل 22% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة.

المصدر: "وام"