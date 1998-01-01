  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تستثمر 13.6 مليار دولار في برنامج "غدا 21" التنموي

الخميس 11 أبريل 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تستثمر 13.6 مليار دولار في برنامج "غدا 21" التنموي


ابو ظبي / وكالات/

كشف وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، أن أبوظبي ستضخ استثمارات بقيمة 50 مليار درهم على مدى الأعوام الـ3 القادمة في أربعة محاور لتمويل برنامج "غدا 21" التنموي.

وأضاف، أن المحاور الرئيسية هي الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة، مشيرا إلى أن قطاع النفط والغاز يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استطاع على مدى العامين الماضيين جذب أكثر من 21 مليار دولار.

وجاءت تصريحات الصايغ، خلال مشاركته في أعمال قمة بلومبرغ التي انطلقت الأربعاء في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين ورواد المال والاقتصاد والهيئات التنظيمية والمبتكرين لمناقشة أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق.

وأضاف الصايغ، وهو رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى 15 مليار دولار بما يعادل 22% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة.

المصدر: "وام"

الأكثر قراءة اليوم

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

صحيفة: ترامب يطلع السيسي على صفقة القرن ويشيد بعمله العظيم

ليبرمان يشترط دخوله الحكومة بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

نقابة الموظفين العمومين بغزة تصدر توضيحا بشأن رواتب شهر ديسمبر/كانون الاول المنصرم

صور.. جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة جديدة ستغير وجه المعركة المقبلة

خيبة أمل فلسطينية من نتائج الانتخابات الإسرائيلية!

قناة عبرية: نتائج التصويت في مستوطنات الغلاف كانت مثيرة!

الأخبار الرئيسية

اعلان الحكومة الجديدة بعد غد السبت

سودان

"محدث" : انقلاب يطيح بالبشير وتشكيل حكومة عسكرية لمدة عام

الإذاعة العبرية: وعد نتنياهو الانتخابي بضم المستوطنات يمكن أن يكون جزء من صفقة القرن

نتنياهو باشر تشكيل الحكومة و هكذا سيوزع الحقائب الوزارية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصادر اسلحة وسيارات في الضفة الغربية