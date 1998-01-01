هيئة الأسرى تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى

غزة / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس خلال فعالية مساندة للأسرى أمام مقر الأمم المتحدة غرب غزة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام منذ الثامن من نيسان.

وأكدت الهيئة خلال الفعالية على أهمية تحمل المؤسسات الدولية لمسؤولياتها اتجاه القضايا السياسية والانسانية والتى تعد قضية الأسرى على أولوياتها، لمواجهة الاجراءات القمعية والممارسات والانتهاكات اللانسانية المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وأكدت الهيئة على التأكيد على المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين ، والاعتراف بأن جميع الأسرى والأسيرات هم أسرى حرب ومعتقلين سياسيين تسري عليهم اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ، والعمل على ملاحقة ومحاسبة ضباط إدارة السجون وإجراء محاكمات ضمير للمتجاوزين لتلك المكانة .

ودعت الهيئة الجميع للقيام بواجبه اتجاه قضية الأسرى في وقت حساس ، وأكدت على أن المعتقلين الفلسطينيين يحتاجون لخطوات مؤثرة لمساندة اضرابهم، وشددت على أهمية دعم خطواتهم على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى .