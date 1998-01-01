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السلطة وامريكا تبحثان في واشنطن مكافحة غسل الأموال

الخميس 11 أبريل 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة وامريكا تبحثان في واشنطن مكافحة غسل الأموال


رام الله /سما/

 يجري محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ووفد مرافق لقاءات هامة مع مسؤولين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن لإطلاعهم على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويشارك اليوم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة من 11 إلى 15 أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك المحافظ والوفد المرافق في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويحضر عددا من النقاشات والموائد المستديرة، ويلتقي بعدد كبير من الشخصيات المصرفية والمالية العربية والدولية.

ومن المتوقع أن تشمل الموضوعات التي سيطرحها ويناقشها الوفد الفلسطيني تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني ودوره في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وامتثال البنوك العاملة في فلسطين لمعايير الكفاءة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعلاقة مع مجموعة من البنوك المركزية، والخطوات التي قطعتها سلطة النقد على صعيد التحول الرسمي للبنك المركزي الفلسطيني.

ودأبت سلطة النقد، على المشاركة في اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والقيام بمثل هذه اللقاءات، بهدف التعريف بالقطاع المصرفي الفلسطيني وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية وإطلاع المؤسسات الدولية وصناع القرار والرأي على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل المصرفي.

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