نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (15) مواطناً من الضفة بينهم محررون.

وبين نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: يوسف محمد طقاطقة، والمحرر جميل الدرعاوي، والمحرر محمد موسى العسعس.

ومن محافظة رام الله والبيرة اُعتقل كلاً من: محمد أحمد عبيد (23 عاماً) من المزرعة الغربية، وأحمد يوسف خروب من مخيم الجلزون وكلاهما من الأسرى المحررين، وعمر حسين (22 عاماً) من بلدة جفنا، كما اُعتقل الفتى أيمن جمعة بدران (16 عاماً) من قلنديا.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة جنين وهما: إسلام عبد الغني أبو الهيجا، وفادي مهيوب خليفة، إضافة إلى ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس وهم: بكر جمال منصور وهو أسير محرر، وأحمد السركجي، وعبد الله المشعطي.

يُضاف إلى المعتقلين ماهر زهير سمارة، ومحمد محمود رداد وهما من محافظة سلفيت، والمواطن عمر يحيى بصل وهو من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الفتاة نهيل عباس بواقنة (19 عاماً) وذلك من أمام حاجز "الزعيّم" العسكري شرقي القدس.