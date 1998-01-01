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جريمة صادمة.. ممرضة بدلت 5 آلاف مولود بهدف التسلية!

الخميس 11 أبريل 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة صادمة.. ممرضة بدلت 5 آلاف مولود بهدف التسلية!


وكالات / سما /

اعترفت ممرضة من جمهورية زامبيا، تدعى إليزابيث مويوا، بجريمة ارتكبتها على مدار 12 عاماً.

وذكر موقع "MSN" أنّ الممرضة أكّدت أنها قامت بتبديل 5 آلاف مولود عقب ولادتهم مباشرة بأطفال آخرين، من أجل المرح والتسلية.

وبينت الممرضة أنها لم تكن تقصد سوى التسلية، حتى إنها بدلت هذا العدد خلال 12 عاماً عملت خلالها في قسم الولادة بمستشفى "يو تي أتش".

واعترفت الممرضة بفعلتها، سعياً للرحمة بعد إصابتها بالسرطان، قائلة: "أُصبت بسرطان مزمن وأعلم أني سأموت قريباً، وأتمنى الاعتراف بذنبي أمام الله وأمام أهالي الأسر الذين وضعوا أطفالاً في المستشفى خلال خدمتي".

ودعت الممرضة الأسر للحضور إلى المشفى، وإجراء تحاليل الحمض النووي، للتأكد من نسب المواليد.

وزامبيا بلد غير ساحلي في جنوب القارة الأفريقية، مجاور لجمهورية الكونغو الديمقراطية في الشمال، وتنزانيا من الشمال الشرقي، ملاوي من الشرق وموزمبيق وزيمبابوي وبوتسوانا وناميبيا إلى الجنوب، وأنغولا إلى الغرب، وعاصمته هي لوساكا، في الجزء الجنوبي الأوسط من زامبيا.

#جريمة #التسلية #ممرضة

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