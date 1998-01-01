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زبون ينتقم من "حلاقه السيء" على طريقته الخاصة

الخميس 11 أبريل 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زبون ينتقم من "حلاقه السيء" على طريقته الخاصة


وكالات / سما /

أدت حلاقة شعر "سيئة" لخلاف كبير بين زبون وحلاق، قرر على أثرها الزبون "الانتقام" من حلاقه الشاب، على طريقته الخاصة، في لقطات رصدتها كاميرات المراقبة.

ولم تعجب الحلاقة الجديدة أحد الزبائن في محل حلاقة بمقاطعة نانان الصينية، مما أثار غضبه، ليقوم باستخدام العنف مع الحلاق الشاب.

 وثبت الزبون حلاقه الشاب على كرسي الحلاق، قبل أن يقوم بحلاقة شعره الكثيف بالكامل، لينتقم منه بعد الحلاقة "السيئة".

وقبل هجوم الرجل بلحظات، ظهر الزبون وهو يصرخ على العاملين ويشير إلى صورة بهاتفه، وكأنه يقول لهم أنه أراد حلاقة مماثلة للصورة.

وتفاجأ الحلاق بهجوم الزبون عليه، ولم يستطع مقاومته، وجلس على الكرسي وتعرض لحلاقة الرأس الإجبارية من الزبون ضخم الجثة.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل في الصين، وانقسم مستخدمي المواقع بين مؤيد لفعلة الزبون، وبين متعاطفين مع "الحلاق السيء".

#زبون #حلاق

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