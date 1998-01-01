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رئيس جامعة الأقصى يستقبل وفداً من وزارة التربية والتعليم

الخميس 11 أبريل 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استقبل  رئيس جامعة الاقصى د. كمال العبد الشرافي يرافقه نائبه للشئون الأكاديمية  د. أيمن صبح، و مستشارَي رئيس الجامعة  د. محمود الجعبري ود. نهاد اليازجي، وفداً من وزارة التربية والتعليم ترأسه  د. خليل حماد.

في بداية اللقاء رحب الشرافي بالوفد الزائر في جامعة الكل الفلسطيني، مؤكداً أن الجامعة تبذل كل الجهود لتوطيد العلاقات مع وزارة التربية والتعليم، وتجاوز كافة العقبات حفاظاً على المسيرة التعليمية، مؤكداً أن جامعة الأقصى تسعى دوماً لتطوير برامجها وتخصصاتها بما يتوافق وسوق العمل، وأنها دوماً الرائدة في تخصصاتها النوعية والمميزة.

من ناحيته أكد  صبح أن الجامعة سباقة دوماً في تسوية وضع البرامج والتخصصات المناسبة حسب شهادة هيئة الاعتماد والجودة والنوعية برام الله، مشيراً إلى أن الجامعة تضمن حقوق الخريجين، والطلبة على مقاعد الدراسة، مع الحفاظ على حقوق الجامعة كمؤسسة تعليمية حكومية.

من جهته شكر  حماد إدارة الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكداً أن جامعة الأقصى هي الجامعة الأكبر والأكثر تميزاً بين الجامعات الفلسطينية، معبراً عن امتنانه بالعلاقات الطيبة مع تلك الجامعة ممثلة برئيسها معالي د. الشرافي ونوابه ومستشاريه وجميع أعضاء الهيئة التدريسية، متمنياً لجامعة الأقصى مزيداً من التقدم والنجاح.

#التربية والتعليم #جامعة الأقصى

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