بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع إرشادات النظافة وإخراج النفايات مبكراً

غزة / سما /

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة وإخراج النفايات مبكراً وقبل الساعة 7 صباحا ووضعها في أكياس بلاستكية مغلقة حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها في نفس اليوم وعدم مبيتها لليوم التالي .

وأوضحت البلدية أن إرشادات النظافة تشمل؛ عدم رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة، والحفاظ على الحاويات وعدم إحراقها، ووضع النفايات في أكياس بلاستكية مغلقة وركنها في مكان يسهل من عملية ترحيلها، بالإضافة إلى التخلص من النفايات بوضعها في الحاويات، وعدم إلقاء النفايات في جزر الشوارع أو في الأراضي الفارغة المجاورة لبيوت المواطنين.

وأكدت أنه تم خلال شهر أذار / مارس الماضي تحرير 335 مخالفة وإخطاراً للمخالفين لشروط النظافة المعمول بها وتوزعت الإخطارات والمخالفات مابين؛ إهدار مياه في الشوارع، وانسياب باطون من الخلاطات في الشارع العام، تشوين الرمل والباطون في الشوارع، إلقاء مخلفات الأبنية في الأراضي الفارغة المجاورة للمناطق السكنية، بالإضافة إلى إلقاء مخلفات المحلات التجارية في جزر الشوارع .

وبينت أن طواقمها تقوم يومياً بجمع النفايات من كافة أحياء ومناطق المدينة في ساعات الصباح وجمع وتنظيف الأسواق والمناطق التجارية في ساعات المساء ثم نقلها إلى محطات فرعية ثم إلى مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة .

وفيما يتعلق بالأعمال الشهرية في مجال جمع وترحيل النفايات أوضحت البلدية أن طواقمها جمعت ورحلت نحو (16 ) ألف طن من النفايات خلال شهر آذار / مارس الماضي ضمن جهودها للحفاظ على نظافة وصحة المدينة .

وأضافت أن الأعمال شملت أيضاً؛ تنظيم حملات للنظافة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، وتنظيف قطع أراضي فارغة من النفايات، ومتابعة يومية لعمال النظافة في كافة أنحاء المدينة، وتنظيم حملات لكنس الشوارع وتنظيف الجزر، واستبدال الحاويات التالفة بأخرى جديدة .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لتقديم الشكاوي المختلفة المتعلقة بخدمات البلدية لاسيما النظافة على رقم وحدة الشكاوي والمعلومات 115 و صفحة البلدية على الفيس بوك، موقعها على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وبرنامج التواصل الواتس آب على رقم 00970599815600 .

يذكر أن بلدية غزة تعاني بلدية غزة من نقص حاد في عدد الآليات اللازمة لجمع النفايات بسبب منع الاحتلال دخولها منذ عدة سنوات مما اضطر البلدية لاستخدام الكارات التي يجرها حيوان لجمع النفايات وحل مشكلة نقص السيارات والوقود اللازم لتشغيل الآليات والمرافق .