  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

كيرا نايتلي تتمنى وجود دور حضانة للأطفال في مواقع التصوير

الخميس 11 أبريل 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيرا نايتلي تتمنى وجود دور حضانة للأطفال في مواقع التصوير


وكالات / سما /

أعربت الممثلة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي عن أمنيتها في وجود دور حضانة للأطفال في مواقع التصوير.

وقالت نايتلي (34 عاما) في تصريحات للنسخة الألمانية لمجلة "مدام": "للأسف لا يوجد هذا الأمر. أود أن أقول فعلا إن هذا أحد الأسباب الرئيسية لمواجهة النساء صعوبات في قطاع السينما أكثر من الرجال".

وأضافت نايتلي، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، أنها على علم بأن توفير حضانات للأطفال لدى الشركات ذات أوقات العمل المنتظمة أمر سهل، وقالت: "لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون تأجير كارافان إضافي وملؤه باللعب وتعيين شخص لمراعاة الأطفال أمر معقد إلى هذا الحد. تحقيق هذا الأمر سيفتح أمام الأمهات العازبات وكذلك الآباء العزاب بالتأكيد فرص عمل جديدة ربما سيضطرون إلى رفضها في حال عدم توفير هذه الرعاية لأطفالهم".

ويُعرض لنايتلي حاليا فيلم "ما بعد الحادثة" في دور العرض السينمائي.

#مواقع التصوير #كيرا نايتلي

الأكثر قراءة اليوم

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

صحيفة: ترامب يطلع السيسي على صفقة القرن ويشيد بعمله العظيم

ليبرمان يشترط دخوله الحكومة بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

نقابة الموظفين العمومين بغزة تصدر توضيحا بشأن رواتب شهر ديسمبر/كانون الاول المنصرم

صور.. جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة جديدة ستغير وجه المعركة المقبلة

خيبة أمل فلسطينية من نتائج الانتخابات الإسرائيلية!

قناة عبرية: نتائج التصويت في مستوطنات الغلاف كانت مثيرة!

الأخبار الرئيسية

اعلان الحكومة الجديدة بعد غد السبت

سودان

"محدث" : انقلاب يطيح بالبشير وتشكيل حكومة عسكرية لمدة عام

الإذاعة العبرية: وعد نتنياهو الانتخابي بضم المستوطنات يمكن أن يكون جزء من صفقة القرن

نتنياهو باشر تشكيل الحكومة و هكذا سيوزع الحقائب الوزارية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصادر اسلحة وسيارات في الضفة الغربية