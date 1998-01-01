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شيرين ترفض الاعتذار للشعب المصري

الخميس 11 أبريل 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين ترفض الاعتذار للشعب المصري


وكالات / سما /

رفضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الاعتذار للشعب المصري عما بدر منها في حفل غنائي بالبحرين، وفق ما أعلنته نقابة المهن الموسيقية فور انتهاء التحقيق معها.

وأوضح رئيس لجنة التفتيش في النقابة علي الشريعي لموقع “في الفن” المتخصص بأخبار الفن، إن النقابة طلبت من المطربة أن تعتذر للشعب المصري عما بدر منها في الحفل، لكنها رفضت الأمر، ولم تصدر النقابة قرارها حتى الآن.

ومن المقرر أن تصدر نقابة المهن الموسيقية بيانا لإعلان قرارها النهائي بعد التحقيق مع شيرين، التي تواجه تهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة “هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني”.

وأثار هذا الفيديو ردود فعل قوية تجاه شيرين، ووصل الأمر إلى حد منعها من الغناء وتحويلها للتحقيق بعد بلاغ المحامي سمير صبري للنائب العام ضد المطربة المصرية.

#شيرين

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