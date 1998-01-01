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مايكروسوفت تطلق رصاصة الرحمة على "ويندوز إكس بي"

الخميس 11 أبريل 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تطلق رصاصة الرحمة على "ويندوز إكس بي"


وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت، الثلاثاء إنهاء تقديم الدعم التقني لما يعتبر لإصدار الأخير من أنظمة "ويندوز إكس بي" بعد 17 عاما تقريبا من ظهور نظام التشغيل.

مايكروسوفت أوقفت خدمات الدعم التقني الممددة لنظام "Windows Embedded POSReady 2009"، المصمم خصيصا لأجهزة الشراء في المتاجر المعتمدة في بنيته على النواة الخاصة بنظام "إكس بي".

وبهذه الخطوة تكون مايكروسوفت قد أنهت رسميا وجود أي منتج من عائلة "Windows NT 5.1"، وذلك بعد 17 عاما و7 أشهر و16 يوما بالتحديد من ظهور "ويندوز إكس بي"، وفقا لمواقع تقنية متخصصة.

يشار إلى أن "ويندوز إكس بي" تمتع بأطول فترة حياة بين جميع أنظمة تشغيل ويندوز.

ومن الجدير الذكر أن مايكروسوفت أن أوقفت بالفعل منذ أبريل 2014 الدعم للإصدارات المنزلية والاحترافية من "إكس بي".

ورغم توقف مايكروسوفت عند دعم "إكس بي" إلا أن 1.74% من إجمالي الأجهزة التي تعمل بأنظمة ويندوز حول العالم، لا تزال تستعمل نظام "إكس بي"، وفقا لمؤشر "ستيت كاونتر".

#مايكروسوفت

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