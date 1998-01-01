اتحاد خانيونس يتوَج بطلاً لكأس طوكيو للشباب

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توّج اتحاد خانيونس بطلا لكأس "طوكيو" للشباب مواليد "2001 فما فوق", عقب انتصاره الثمين على شباب الخليل (3-2), في المباراة التي جرت على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وسجل ثلاثية "الطواحين" براء أبو الخير (24), وأحمد كلاب (41), وخالد النبريص (84), بينما أحرز هدفي "العميد" يحيى أبو فارة (19), وحمزة حميدات (51).

وبهذا الفوز حصد اتحاد خانيونس اللقب على مستوى فلسطين, لا سيما أنه سبق له إحراز لقب كأس "طوكيو 3" في قطاع غزة الأسبوع الماضي, بينما حصل شباب الخليل على لقب "طوكيو" في الضفة المحتلة.

أدار اللقاء تحكيميا سامح القصاص للساحة, وساعده على الخطوط محمد خطاب وإسلام الشخريت, وهاني مسمح رابعا.