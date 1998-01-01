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شباب جباليا يجدد عقود 4 لاعبين

الخميس 11 أبريل 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب جباليا يجدد عقود 4 لاعبين


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن تجديد نادي شباب جباليا عقود 4 لاعبين, لضمان البقاء معه في الموسم الكروي المقبل.

وأكدت التقارير أن إدارة "ثوار الشمال" جددت عقود الرباعي طارق العطار، ومؤيد إسماعيل، وأحمد عميرة، وإبراهيم أبو المعزة, بعد ظهورهم الجيد برفقة الفريق هذا الموسم.

ويأتي تجديد عقود اللاعبين الأربعة, ضمن حرص النادي على الاستقرار في صفوف الفريق, لضمان المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل, لا سيما بعد حلول "ثوار الشمال" في المركز الثاني بدوري الممتازة مؤخرا.

يشار إلى أن شباب جباليا أعلن عن تعاقده مع الثنائي محمد أبو ريالة, والحارس إياد أبو دياب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

#شباب جباليا #لاعبين

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