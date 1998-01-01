  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الصداقة يتزعم كأس الطائرة على حساب خدمات جباليا

الخميس 11 أبريل 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يتزعم كأس الطائرة على حساب خدمات جباليا


غزة / سما /

توّج الصداقة بلقب كأس الشهيد "حسن شلبي" للكرة الطائرة, بعد تغلبه على منافسه خدمات جباليا (3-0), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وحضر المباراة عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة, وأسرة الشهيد "شلبي"، والدكتور محمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة، واللواء أبو عبيدة الجراح رئيس نادي خدمات جباليا، وحشد كبير من محبي اللعبة ومتابعيها.

وحسم الصداقة المباراة لمصلحته (3-0), بواقع (٢٥-٢١)، و(٢٦-٢٤)، و(٢٥-٢٣).

أدار اللقاء أسامة المقيد حكما أولا، ورجب عبيد ثانيا، وسمير المقيد مسجلا، ومحمد مهاني وحارث أبو العمرين ومحمد درابيه وحسن غنيم مراقبي خطوط، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام.

#الصداقة #خدمات جباليا

الأكثر قراءة اليوم

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

صحيفة: ترامب يطلع السيسي على صفقة القرن ويشيد بعمله العظيم

ليبرمان يشترط دخوله الحكومة بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

صور.. جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة جديدة ستغير وجه المعركة المقبلة

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل

خيبة أمل فلسطينية من نتائج الانتخابات الإسرائيلية!

قناة عبرية: نتائج التصويت في مستوطنات الغلاف كانت مثيرة!

الأخبار الرئيسية

اعلان الحكومة الجديدة بعد غد السبت

سودان

"محدث" : انقلاب يطيح بالبشير وتشكيل حكومة عسكرية لمدة عام

الإذاعة العبرية: وعد نتنياهو الانتخابي بضم المستوطنات يمكن أن يكون جزء من صفقة القرن

نتنياهو باشر تشكيل الحكومة و هكذا سيوزع الحقائب الوزارية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصادر اسلحة وسيارات في الضفة الغربية