الصداقة يتزعم كأس الطائرة على حساب خدمات جباليا

غزة / سما /

توّج الصداقة بلقب كأس الشهيد "حسن شلبي" للكرة الطائرة, بعد تغلبه على منافسه خدمات جباليا (3-0), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وحضر المباراة عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة, وأسرة الشهيد "شلبي"، والدكتور محمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة، واللواء أبو عبيدة الجراح رئيس نادي خدمات جباليا، وحشد كبير من محبي اللعبة ومتابعيها.

وحسم الصداقة المباراة لمصلحته (3-0), بواقع (٢٥-٢١)، و(٢٦-٢٤)، و(٢٥-٢٣).

أدار اللقاء أسامة المقيد حكما أولا، ورجب عبيد ثانيا، وسمير المقيد مسجلا، ومحمد مهاني وحارث أبو العمرين ومحمد درابيه وحسن غنيم مراقبي خطوط، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام.