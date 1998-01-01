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دي ليخت يشيد برونالدو ويصفه بالمفترس

الخميس 11 أبريل 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ليخت يشيد برونالدو ويصفه بالمفترس


وكالات / سما /

خصَّ ماتياس دي ليخت، مدافع نادي آياكس أمستردام، خصمهالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعبارات الثناء والإشادة، مُبرزاً الصفات والخصال التي يتمتع بها نجم يوفنتوس.

وعاد يوفنتوس بتعادل ثمين من قلب ملعب يوهان كرويف أرينا، حيث انتهت مباراته أمام آياكس أمستردام بالتعادل الإيجابي (1/1)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن فعاليات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي ليخت، خلال تصريحات صحفية بعد اللقاء: “الأجواء كانت حارة من البداية، وكانت لدينا بعض الفرص في وقت مبكر من المباراة.. لكن مع الأسف استقبلنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول”.

وتابع: “لقد أظهرنا أن لدينا فريق ذو إمكانيات رائعة، ونميل للظهور بشكل جيد وعلى أكمل وجه، في مباريات دوري الأبطال.. نعمل بقوة من أجل بعضنا البعض، اليوم أثبتنا أن أياكس ليس موجوداً في ربع النهائي بسبب الحظ”.

وعن كريستيانو رونالدو قال دي ليخت: “هو لاعب يتمتع بجودة عظيمة، إنه مفترس داخل الصندوق، رأيت ذلك مرة أخرى، إنه ينتظر دائماً ويصنع لنفسه المساحة ثم يسرع ويخطف الكرة من أمام الجميع”.

#دي ليخت #كريستيانو رونالدو

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