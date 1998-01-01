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موقف ميسي من المشاركة ضد اليونايتد في إياب ربع النهائي

الخميس 11 أبريل 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف ميسي من المشاركة ضد اليونايتد في إياب ربع النهائي


وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني بعد تعرضه لنزيف في الأنف خلال كرة مشتركة مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واستطاع البرسا تحقيق الانتصار على حساب الشياطين الحمر في عقر داره بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت الليلة على ملعب أولد ترافورد لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة التشامبيونزليج.

وزفت الصحيفة المعروفة بميولها المدريدية البشرى إلى جماهير الفريق الكتلوني بشأن مشاركة البرغوث الأرجنتيني أمام أحمر مانشستر في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو، حيث ذكرت أن صاحب الـ 31 عاماً سوف يخضع لفحوصات يوم الخميس، وفي حالة جاءت نتائج الفحوصات مثل التشخيص الأولى لأطباء برشلونة، فإنه من المتوقع أن يكون لائقاً تماماً لمباراة اليونايتد الثانية، دون الحاجة حتى إلى ارتداء قناع واقٍ، ولكن بالتأكيد مشاركته ضد هويسكا في الليجا يوم السبت ستكون محل شك كبير جداً.

وكان البرسا قد أدرك هدف التقدم سريعاً من خلال هدف عكسي سجله لوك شاو المدافع الأيسر في تشكيلة المدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير في الدقيقة 12 بعد ضربة رأسية من لويس سواريز المهاجم الأوروجوياني، ليعود البلوجرانا إلى قواعده بهذا الهدف الذي يخدم مصالحه كثيراً في مباراة الإياب على ملعب كامب نو.

#ميسي

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