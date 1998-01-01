مصير لاعبي ريال مدريد الأساسيين في الميركاتو الصيفي

وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً يستعرض التوقعات المبدئية لمستقبل لاعبي ريال مدريد الأساسيين تحت قيادة زين الدين زيدان، وما سيحدث لكل لاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النادي مقبل على ثورة في سوق الانتقالات، حيث ستحدث تغييرات عديدة في التشكيلة الأساسية الموسم القادم، وهناك العديد من اللاعبين الذين سيغادرون الفريق مقابل قدوم لاعبين آخرين.

وفيما يلي تفصيل لمستقبل كل لاعب من العناصر الأساسية:-

كيلور نافاس

لا تعتبر عودة زيدان أو التجديد الذي وقعه عام 2021 كافيين لضمان استمراره في الفريق، ويبدو أن تيبو كورتوا سيكون حارس الفريق في الفترة القادمة، مما يجعل الحارس الكوستاريكي مطالباً باتخاذ قراراً بخصوص مستقبله.

داني كارفاخال

ربما يكون أكثر لاعب ضامن استمراره مع النادي، فهو يعد ضمن الأفضل في مركزه بالعالم، ورغم أن ريال مدريد يحاول تجهيز ألفارو أودريوزولا على المدى الطويل، إلا أن كارفاخال سيبقى مع الفريق بشكل مؤكد هذا الصيف، والأمر الوحيد المقلق حياله هو الإصابات فقط.

رافاييل فاران

بالنسبة لريال مدريد، يعد فاران عنصر أساسي ومهم في المشروع الجديد، لكن يقال أن اللاعب يريد الرحيل هذا الصيف لخوض تجربة جديدة، وفي ظل وجود شرط جزائي ضخم في عقده، سيكون على النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته الدخول في مفاوضات طويلة مع الريال، النادي يريد استمراره، والقرار سيعود له بالنهاية.

سيرجيو راموس

كان موسم صاحب 33 عام مميزاً على الصعيد الهجومي، لكن شهد تراجعاً في مستواه من الناحية الدفاعية، على أية حال، لا يبدو أن هناك أي مجال لرحيله في الميركاتو الصيفي.

مارسيلو

من الواضح أن زيدان من أشد المعجبين بمارسيلو، لكن مستواه هذا الموسم كان متدني للغاية، ونجح سيرجيو ريجيلون بالتفوق عليه، وبالتالي يبقى رحيله أمراً وارداً.

توني كروس

النجم الألماني ما زال لديه 3 سنوات في عقده مع النادي الملكي، لكن مستواه المتدني هذا الموسم يجعل مستقبله معلقاً بقرار زيدان، اللاعب لن يقبل لعب دور ثانوي في الموسم القادم إن تم التعاقد مع لاعب خط وسط جديد، مما يعني أنه قد يرحل هو الآخر.

كاسيميرو

رغم أن عقده لم يجدد منذ عام 2015، لكن من المرجح استمراره مع الفريق، ومن غير المتوقع أن نراه يرحل في الصيف، وعلى الأغلب سيتم تجديد عقده في الفترة القادمة.

لوكا مودريتش

إنتر ميلان غض النظر عن التعاقد مع لوكا مودريتش في الصيف القادم بعد رفض ريال مدريد المتواصل الدخول في مفاوضات، كما أن اللاعب لم يعد يفكر بالرحيل ويخطط للاعتزال بالنادي.

إيسكو

بالتأكيد عاش أصعب موسم له في مسيرته الاحترافية، فقد كان بعيداً عن المشاركة طوال فترة تواجد سانتياجو سولاري إلى في بعض المناسبات النادرة، اللاعب كان يريد المغادرة، لكن بعد وصول زيزو أعدل عن قراره، هو أقرب للبقاء لكن يبقى هناك بعض الشكوك.

جاريث بيل

حتى الآن لا يوجد أي محادثات بخصوص مستقبل جاريث بيل، لكن جميع المؤشرات تؤكد رحيله بنهاية الموسم، النادي يريد التخلص من مرتبه المرتفع والاستفادة من بيعه لتمويل صفقات أخرى، وذلك بعد فشله المستمر في إقناع زيدان والإدارة بمستواه.

كريم بنزيما

بالتأكيد لن يذهب لأي مكان، سيبقى مع ريال مدريد لأن زيدان معجب كثيراً به، ويساعده بذلك حصوله على ثقة الجماهير والصحافة بعد المستوى المميز الذي قدمه هذا الموسم، بكل تأكيد بنزيما سيكون مهاجم الريال في الموسم القادم.