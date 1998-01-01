فيديو.. يوفنتوس يعود بتعادل صعب ضد أياكس ويؤجل الحسم للإياب

وكالات / سما /

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أياكس، ويوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وبدأ متصدر ترتيب الدوري الإيطالي اللقاء بكل من: فويتشيك تشيزني وجواو كانسيلو وليوناردو بونوتشي ودانييلي روجاني وأليكس اسندرو ورودريجو بينتانكور وميارليم بيانيتش وبليز ماتويدي وفيدريكو بيرناردسكي وماريو ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو.

في المقابل، بدأ أصحاب الأرض اللقاء بالأسماء التالية: أندري أونانا وجويل فيلتمان وماتياس دي ليخت ودالي بليند ونيكولاس تاجليافيكو ودوني فان دي بيك وفرينكي دي يونج وحكيم زياش ولاسه شونه ودافيد نيريس ودوشان تاديتش.

وكان الضيوف السباقين للتسجيل عن طريق نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو في آخر دقائق الشوط الأول. وانطلق رونالدو بسرعة كبيرة إلى داخل منطقة الجزاء وانتظر عرضية من زميله جواو كانسيلوا، الذي أرسل له كرة على طبق من ذهب، هز بها الشباك برأسية مميزة.

وبهدفه أكد النجم البرتغالي تخصصه في مرمى أياكس موقعاً على أول أهدافه خارج الأرض مع يوفنتوس. ووقع رونالدو على الهدف الثامن له في شباك أياكس بدوري أبطال أوروبا في آخر 4 مباريات منها هاتريك مع ريال مدريد في آخر زيارة لملعب يوهان كرويف أرينا في أكتوبر 2012.

وسجل آياكس أمستردام هدف التعادل في الثواني الأولى من بداية الشوط الثاني في أول هجمة بعد صافرة الحكم، الأمر الذي جاء كالصاعقة على لاعبي يوفنتوس.

وقدم آياكس هجمة سريعة ومفاجأة نموذجية واستغل البرازيلي نيريس خطأ فادح من الظهير الأيمن البرتغالي كانسيلو لينطلق بالكرة ويسددها في مرمى الحارس البولندي تشيزني.

وبهذا التعادل يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في تورينو على ملعب أليانز ستاديوم يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019.