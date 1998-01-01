فيديو.. برشلونة يفوز على مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام

وكالات / سما /

حقق برشلونة الإسباني فوزاً صعباً ومهماً على حساب نظيره ومستضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد مسرح الأحلام في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخطف برشلونة فوزاً مهماً خارج ملعبه سوف يدعمه بشكل كبير في مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم على ملعب كامب نو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ودخل برشلونة المباراة بشكل سريع ومفاجئ من أجل كسر عامل الأرض والجمهور أسلحة مانشستر يونايتد في مباراة.

وبالفعل نجح لاعبو برشلونة بالسيطرة على المباراة منذ البداية والضغط على لاعبي مانشستر يونايتد والفوز بالاستحواذ ونقل الكرات في نصف ملعب الشياطين الحمر.

وبالفعل نجح برشلونة بترجمة هذه السيطرة والاستحواذ المبكر بتسجيل هدف مهم للغاية خارج الديار عن طريق لوك شاو بالخطأ في مرماه بعد تحويله رأسية لويس سواريز الرأسية في شباك زميله ديفيد دي خيا.

وواصل برشلونة ضغطه على مانشستر يونايتد حتى بعد تسجيل الهدف الأول، حيث وصل لشباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا أكثر من مرة.

ومنع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا ببراعة تسديدة صاروخية قادمة من البرازيلي فيليب كوتينيو على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد، مانعاً البرازيلي من تعزيز تقدم برشلونة.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بدأ مانشستر يونايتد بالدخول تدريجياً في أجواء المباراة ولكن فشل بهز شباك الألماني تير شتيجن لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وواصل برشلونة في الشوط الثاني فرض أسلوبه تهديده لمرمى الحارس الإسباني المتألق ديفيد دي خيا مع بعض المحاولات لأصحاب الأرض مانشستر يونايتد من أجل العودة بالنتيجة.

ولعب معظم الشوط الثاني فب منتصف الملعب المعركة التي لم تنتهي بسبب التحفظ الذي ظهر على لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليفشل مانشستر يونايتد بالتعديل وبرشلونة بتعزيز النتيجة وينتهي اللقاء بفوز النادي الكتالوني بهدف نظيف.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على برشلونة يوم الثلاثاء القادم على ملعب كامب نو في مباراة الإياب الحاسمة التي سوف تحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.