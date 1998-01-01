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3 أسرى من جنين يدخلون أعوامهم الـ18 في الأسر

الخميس 11 أبريل 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل ثلاثة أسرى من جنين، اليوم الخميس، أعوامهم الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وأوضح نادي الأسير ، أن الأسيرين أحمد علي أبو خضر وياسر حافظ رحال من بلدة سيلة الظهر دخلا عامهما الـ18 في سجون الاحتلال، حيث أبو خضير محكوم مدى الحياة، فيما تبقى للأسير رحال عامين آخرين، وإدارة السجون تحرم ذويهما من زيارتهما لسنوات بعد عزلهما.

كما دخل الأسير علي سليمان السعدي من مخيم جنين ومحكوم مدى الحياة عامه الثامن عشر على التوالي، بعد أن هدمت قوات الاحتلال منزل ذويه، وما تزال تحرم معظم أسرته من الزيارة، وأوضاعه الصحية متردية بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

#نادي الأسير

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