تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة الطالبة أبو ظريفة من غزة في مصر

غزة / سما /

أعلن سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة الطالبة آلاء جمال أبو ظريفة، الملتحقة بالسنة الجامعية الثانية بكلية الطب بجامعة المنوفية.

وأوضح السفير اللوح في بيان صحفي اليوم الخميس، أن اللجنة التي تضم موظفين من السفارة توجهت إلى محافظة المنوفية، لمتابعة الموضوع وتسلم نتائج تقرير الطب الشرعي، واستيضاح أسباب وفاة الطالبة أبو ظريفة، كذلك متابعة كافة الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بنقل جثمانها إلى قطاع غزة.

وأعربت السفارة، عن خالص شكرها وتقديرها لتعاون الجهات الأمنية المصرية بمحافظة المنوفية وكذلك ادارة الجامعة.

وأعلن أمس الأربعاء، عن وفاة الشابة أبو ظريفة (19 عاما)، وهي من عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جراء اختناقها بسبب تسرب غاز داخل شقتها في المنوفية.