فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي

القدس المحتلة / سما /

تسلم سفير دولة فلسطين، مراقبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في كينيا حازم شبات، رئاسة مجموعة الـ77 والصين للعام 2019، خلفا لسفير أثيوبيا ميلاس ألام، في حفل أقيم بمقر الأمم المتحدة بحضور ممثلين عن دول المجموعة.

وكانت دولة فلسطين قد حصلت على دعم ترشيحها عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بعد مشاورات مشتركة أجرتها بعثة دولة فلسطين في نيروبي، ومساعد الوزير لشؤون العلاقات متعددة الأطراف مع دول المجموعة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي.

يأتي تولي هذه المهمة في فرع المجموعة في نيروبي دعما وتعزيزا للرئاسة التي تولتها دولة فلسطين لمجموعة "77 والصين" مطلع هذا العام، عبر تعزيز جهود المجموعة في نيروبي بما يحقق مصالحها لدي برنامج الامم المتحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وانسجاما مع الجهود التي تقودها بعثة دولة فلسطين لدى الامم المتحدة في تنسيق مواقف المجموعة تجاح عدد من القضايا في مختلف المحافل ذات الصلة.