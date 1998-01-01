"محدث" : انقلاب يطيح بالبشير وتشكيل حكومة عسكرية لمدة عام

وكالات / سما /

تنحى الرئيس عمر البشير من منصبه بعد أن أبلغه ضابطا أنه لم يعد رئيسا للجمهورية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح اليوم الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأفادت وكالة "رويترز" أن مصادر حكومية تؤكد تنحي البشير وإجراء مشاورات لتشكيل مجلس انتقالي، فيما وردت أنباء عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية واعتقال حرسه الخاص، وبحسب "الأناضول"، فقد وردت أنباء عن تنحي عمر البشير عن رئاسة السودان وتسليم السلطة لقيادة الجيش.

ومن المتوقع أن تصدر القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، "بيانا هاما"، وفقما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في السودان، فيما توافد آلاف السودانيين إلى محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم للانضمام للمعتصمين.



وبينما لا يزال يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحّي الرئيس البشير، لم تقدم وسائل الإعلام مزيدا من التّفاصيل، واكتفت ببثّ أناشيد وطنيّة، فيما أفادت الأنباء عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية واعتقال حرسه الخاص.

ونقل "العربي الجديد" عن مصادر إن ضباط الجيش تسلموا السلطة في السودان، دون أن ترد بعد أية تفاصيل أخرى. كما أفاد، سماع إطلاق نار لفترة محدودة داخل مقر القيادة العامة للجيش.

أنباء عن اعتقال 100 شخصية مقربة من البشير بينهم رئيس الحكومة

وذكرت مصادر صحفية صدور تعليمات عن الجيش لأجهزة الأمن السودانية بالتزام أماكنها، فيما أفادت باعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير، بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن الجيش السوداني نشر قوات في محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسية في العاصمة الخرطوم في وقت مبكر يوم الخميس.

وأضاف أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.

كحما قالت مصادر صحافية سودانية للميادين إن الجيش السوداني قرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية انشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاماً واحداً، مشيرة إلى أن ما حصل في السودان اليوم هو انقلاب عسكري على البشير.

وأفادت المصادر الصحفية السودانية للميادين بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.

نص البيان كاملاً:

البيان رقم «1»

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب السوداني البطل : لقد ظلت قواتكم المسلحة والدعم السريع والشرطة الموحدة تراقب تطورات الاحداث في الفترة الماضية وتردي الاوضاع المعيشية و َالخدمية وفشل الحكومة في توفير ابسط مستلزمات العيش الكريم. سرنا انتفاضتكم المجيدة التي كانت نموذج يحتزي في ارادة الشعوب للتغيير بسلمية وصبر وجلد برغم البطش والتنكيل والتقتيل.

عليه فقد قررت اقالة المشير، عمر حسن احمد البشير من جميع مناصبه… ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته لاعلن تشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط، فلقد سمعنا طلبكم باستلام السلطة وتسليمها لكم.. وفق انتقال سلمي لمن تختارونه انتم.

انا وزملائي بالحكومة الانتقالية امناء علي السودان الي ان نسلمها الي من يمثلوكم في 6ابريل من العام القادم باذن الله.

ايها الضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية… حان الان وقت التلاحم مع الشعب الذي اتيتم من رحمه وازالة الفجوة والجفوة فانتم تعملون وتضحون لاجل الوطن السودان وليس للاشخاص ..

عليه وبصفتي القائد العام للقوات النظامية جميعها اامركم بعدم اطلاق النار او الغاز المسيل للدموع علي مواكب الفرح.

وان تعمل القوات علي حفظ الانضباط بكل ربوع الوطن. كما احب ان اترحم علي فلذات اكبادنا ممن فقدناهم سائلا المولي عز وجل ان يتقبلهم عنده في فسيح جناته،،وان يشفي الجرحي.

واوجه الشكر لتجمع المهنيين لمجهودهم الكبير في المرحلة الفائتة وان يستمروا بذات القوة للمرحلة القادمة واشكر الكنداكات رمز الثبات اخوات مهيرة. والشكر اجزله لكل الشعب السوداني الذي قدم الغالي والنفيس حتي اشرقت شمس التغيير..

ومن اليوم سننطلق في وطن جديد تعمه حرية سلام، وعدالة وتنمية وننضم للعالم الواحد في تناغم فنحن امة تحب السلام وتعشق المحبة. بسبب فشل الحكومة السابقة فقدنا اعز الاصدقاء من دول الجوار والاشقاء من دول العالم فنحن شعب لا يعرف الارهاب ولا يصدره .. عليه اعلن تشكيل المجلس العسكري برئاسة الفريق اول، ركن مهندس، عمادالدين عدوي.

ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو وعضوية عشرة من الضباط الشرفاء.

ايها الشعب السوداني اقابلكم غدا باذن الله عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الثورة امام القيادة العامة للقوات المسلحة لنعلن مرحلة جديدة في تاريخ السودان

الله اكبر والعزة للسودان

خادمكم المخلص لواء. علاءالدين عبدالله محمد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي