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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سلفيت

الخميس 11 أبريل 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة سلفيت.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ماهر زهير جسين سماره من قرية بروقين غرب مدينة سلفيت، ومحمود محمد سعيد رداد (24 عاما) من بلدة الزاوية غرب المدينة، ومحمد هاني داود من قرية حارس شمالا، بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها.

وأفادت المصادر  ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت، وداهمت منزل المواطن زكي الخفش، ومنزل عائلة الأسير سعيد شتيه، ومنزل نائب امين سر حركة "فتح" منطقة "شاستري" في المدينة  عيسى شتيه.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال، اغلاق البوابات الحديدية التي نصبتها على مداخل قرى كفل حارس وحارس.

#الاحتلال

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