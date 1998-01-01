الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جميل إبراهيم الدرعاوي (39 عاما)، من قرية الشواورة شرق بيت لحم، ومحمد موسى العسعس (23 عاما) من قرية دار صلاح شرقا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين من عائلتي العمور والصباح وعاثت فيها خرابا .

وفي سياق آخر، وزعت قوات الاحتلال اليوم، منشورات تهدد المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم، في حال استمرار رشق مركبات المستوطنين بالحجارة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس بلدة تقوع وأغلقت مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية.