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الجيش ينتشر بمحيط القصر.. ترقب بيان إعلان الإطاحة بالبشير

الخميس 11 أبريل 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش ينتشر بمحيط القصر.. ترقب بيان إعلان الإطاحة بالبشير


وكالات

أعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وتحدثت تقارير عن اجتماع بين القادة العسكريين دون حضور الرئيس البشير.

وسيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين تفيد التقارير بأن هناك قوات عسكرية استولت على السلطة.

وتأتي هذه التطورات بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

وبينما لا يزال يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير، لم تقدم وسائل الإعلام مزيدا من التّفاصيل، واكتفت ببثّ أناشيد وطنيّة.

ونقل "العربي الجديد" عن مصادر إن ضباط الجيش تسلموا السلطة في السودان، دون أن ترد بعد أية تفاصيل أخرى.

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