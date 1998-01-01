"اليمين الجديد"برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد يتجاوز نسبة الحسم

القدس المحتلة / سما /

بعد فرز نحو 99.9% من الأصوات في المغلفات المزدوجة، أشارت تقارير أولية إلى أن أصوات تحالف الموحدة والتجمع تزيد عن نسبة الحسم، في حين أن حزب "اليمين الجديد" تجاوز بقليل نسبة الحسم بحصول على 3.26%.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن "اليمين الجديد" تجاوز نسبة الحسم مع فرز نحو 178 ألفا من المغلفات المزدوجة التي يقدر عددها بنحو 235 ألفا.

وتشير تقديرات أولية إلى أن دخول "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، إلى الكنيست يعني ارتفاع معسكر اليمين بمقعد واحد، في حين ستكون خسارة مقعد لأحزاب مثل الـ"ليكود" و"كاحول لافان" و"يهدوت هتوراه" و"اتحاد أحزاب اليمين".

وبالنتيجة، فإن دخول "اليمين الجديد" إلى الكنيست يجعل معسكر اليمين ممثلا بـ 66 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لـ"الوسط – اليسار"، و 10 مقاعد للأحزاب العربية.

يشار إلى أنه قبل فرز الأصوات في المغلفات المزدوجة كان ينقص "اليمين الجديد" نحو 4500 صوت لتجاوز نسبة الحسم.

وكانت قد بدأت عملية الفرز بعد أن تبين من سيكون رئيس الحكومة القادم، ومن سيكون شركاؤه في الائتلاف الحكومي.

ورغم أن عملية الفرز لم تنته بعد، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن تحالف الموحدة والتجمع قد حصل على أصوات في المغلفات المزدوجة جعلته فوق نسبة الحسم، حيث وصل إلى 3.38%.

وبينت نتائج فرز أصوات الجنود، أن الـ"ليكود" حصل على 39%، مقابل 38% لـ"كاحول لافان"، و8.8% لحزب "زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين، الذي يبقى دون نسبة الحسم، و 6.03% لحزب "العمل"، و 5.94% لـ"اليمين الجديد"، و 5.88% لاتحاد أحزاب اليمين، 5.36% لـ"شاس"، و"ميرتس" 4.41%، "كولانو" 4.37%، "يهدوت هتوراه" 4.27%، "يسرائيل بيتينو" 2.45%.