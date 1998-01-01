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ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 11 أبريل 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئياً الى صاف وبارداُ نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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