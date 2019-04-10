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نقابة الموظفين العمومين بغزة تصدر توضيح بشأن رواتب شهر ديسمبر/كانون الاول المنصرم

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين العمومين بغزة تصدر توضيح بشأن رواتب شهر ديسمبر/كانون الاول المنصرم


غزة / سما /

اصدرت نقابة الموظفين العمومين في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، بيان بشأن صرف الدفعة الشهرية المستحقة للموظفين عن راتب شهر ديسمبر/كانون الاول المنصرم.

وفيما يلي نص البيان كما نشر عبر صحفة النقابة على موقع فيسبوك:

بيان صادر عن نقابة الموظفين في القطاع العام

ان نقابة الموظفين ومنذ عدة ايام تتابع عن كثب مع وزارة المالية والجهات المختصة، صرف الدفعة الشهرية المستحقة للموظفين عن راتب شهر ديسمبر (12)، وقد أكدوا بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الدفعة في أقرب وقت ممكن، ومن هنا فإننا نطالبهم بالاعلان الفوري والعاجل عن موعد صرف الدفعة الشهرية.

وتؤكد النقابة بأنها تتواصل باستمرار مع كل أصحاب القرار وبشكل يومي لتحقيق مطالب الموظفين ولو بالحد الأدنى، وستبقى النقابة الدرع الواقي لصون حقوق الموظفين على الرغم من صعوبة الوضع المالي واشتداد الحصار والعقوبات التعسفية واللاوطنية واللاأخلاقية التي يفرضها عباس وحكومته ضد غزة وموظفيها.
نقابة الموظفين في القطاع العام
10/4/2019



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