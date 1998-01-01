منظمة العمل الدولية تحيي مرور 100 عام على تأسيسها في نيويورك

نيويورك /سما/

عقدت الجمعية العامّة للأمم المتحدة اجتماعا عالي المستوى، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية.

وقدّمت رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا اسبنوزا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش كلمات افتتاحية بهذه المناسبة عبّرا فيها عن أهمية عمل منظمة العمل الدولية والتي أنشئت قبل زمن بعيد من إنشاء الأمم المتحدة نفسها وقدمت خدمات جليلة في مجال العمل حول العالم.

وألقى مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور كلمة بصفته رئيسا لمجموعة 77 والصين، أعرب فيها عن مشاغل المجموعة والتي يأتي على رأسها مكافحة الفقر بكافة مستوياته وأنماطه، حيث تقدم منظمة العمل الدولية دورا محوريا بهذا الخصوص، ولهذا فإن أجندة التنمية 2030 خصصت الهدف الثامن من أهدافها لموضوع العمل اللائق والذي يتداخل بدوره مع باقي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ويؤثر فيها.

وأشار منصور إلى أن أحد أهم تحديات التنمية والمتعلقة بالعمل اللائق يتم في توفير عشرات الملايين من فرص العمل للشباب مع حلول عام 2030 والتي تتطلب تضافرا للجهود على مستوى العالم بأسره لاسيّما أن هذا التحدي يتقاطع مع التقدم الهائل في التكنولوجيا والذي يعد تحديا آخر لأن التكنولوجيا باتت تأخذ مكان البشر في الكثير من حالات العمل والإنتاج الأمر الذي يتطلب بحثا معمقا في تأثير التكنولوجيا على العمل.