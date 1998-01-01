أردوغان: أظهرنا لمن يسعون لإخضاعنا بأن ذلك أمر مستحيل

انقرة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، "أظهرنا لمن يعتقدون أنهم سيخضعوننا عبر الممر الإرهابي الذي يسعون لإقامته على طول حدودنا الجنوبية، أن ذلك مستحيل عبر الخطوات التي اتخذناها."

جاء ذلك في كلمة له اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 174 لتأسيس جهاز الأمن التركي، وافتتاح المبنى الجديد للقوات الخاصة بمنطقة "غولباشي" في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "سنبعث برسائل جديدة وبلغة يفهمها أولئك الذين لا يزالون يصرون على اتباع السيناريوهات نفسها رغم ذلك، استحالة إقامة ممر إرهابي".

وأكد أردوغان أن "الهجمات الأخيرة على الأذان والعلم التركي وحدود البلاد واقتصادها، غايتها زعزعة الأسس التي بنيت على استقلال ومستقبل البلاد، وهدمها إذا أمكن".

وشدد أن من يرغبون بالإيقاع بين أبناء الشعب، لم يتركوا فتنة أو حيلة إلا ولجأوا إليها لتحقيق ذلك، مضيفا: "ورغم أنهم لجأوا إلى تنفيذ محاولة انقلاب إلا أنهم فشلوا في ذلك ولله الحمد".