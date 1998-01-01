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نصر الله: أمريكا تذل أمة بكاملها من أجل "إسرائيل"

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: أمريكا تذل أمة بكاملها من أجل "إسرائيل"


بيروت /سما/

قال حسن نصر الله الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاربعاء، إن تصنيف واشنطن "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية يعد "سابقة".

وأضاف نصر الله في تصريحات له : "أن يأتي الأمريكي ويصنف مؤسسة عسكرية رسمية في دولة معترف بها بالعالم بأنها إرهابية، فهذه سابقة".

واردف: "الإدارة الأمريكية ليست داعمة للإرهاب، بل هي إرهابية، وعقلها إرهابي، وممارساتها إرهابية، ونحن نقف بوجه هذا الإرهابي الذي كان من أعظم تجلياته المجزرة في هيروشيما".

ولفت نصر الله إلى أن "أمريكا تذل أمة بكاملها من أجل "إسرائيل"، وتصنع الجماعات الإرهابية وتقدم لها التسهيلات، ثم تأتي وتصنف المدافعين عن الأرض والمقدسات بأنهم إرهابيون"، وفق تعبيره.

وأكد الامين العام لحزب الله، "وقوف حزب الله إلى جانب إيران، الذين لهم فضل في الدفاع عن الإسلام والأمة وشعوب المنطقة".

وأوضح أن قرار واشنطن يعبر عن "خيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الدور المركزي للحرس الثوري الإيراني وقوته وتأثيره".

والاثنين الماضي، أعلنت واشنطن إدراج الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

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