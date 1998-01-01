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غانتس يعترف بالهزيمة ولابيد يؤكد سنجعل حياة الليكود جحيما

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعترف بالهزيمة ولابيد يؤكد سنجعل حياة الليكود جحيما


غزة / سما /

اعترف بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، مساء اليوم الأربعاء، بالهزيمة أمام منافسه زعيم حزب الليكود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال غانتس، خلال اجتماع لتحالف (أزرق- أبيض) الذي ترأسه في الانتخابات "الإسرائيلية" التي جرت أمس: " كلنا هنا ديمقراطيون، ونحن نقبل قرار الشعب والرئيس".

وأضاف: " التقط نتنياهو المتطرفين، وسيشكل الحكومة، وهذه هي النتيجة (..) بالنظر إلى النتائج الأولية للانتخابات، هذا هو الواقع ".

من جهته، قال يائير لابيد الرجل الثاني في تحالف (أزرق- أبيض) في بيان نشرته قناة "كان" الرسمية: " لم نفز في هذه الجولة، سنجعل حياة حزب (الليكود) جحيما في المعارضة".

في السياق، ذكر موقع والا العبري، نقلا مصادر في حزب أزرق أبيض، أن بيني غانتس ويائير لابيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي اتفقوا اليوم على أن ينضم الحزب إلى المعارضة، ولا توجد نية لتفكيك الشراكة بينهم لأنه لا أحد يريد تفكيكها، ووفقا للمصادر من المتوقع أن يكون غانتس زعيما للمعارضة.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات العامة، فإن حزبي "الليكود"، وخصمه تحالف "أزرق - أبيض"، حصلا على عدد مقاعد متساوية، لكن كتلة أحزاب اليمين المتحالفة مع نتنياهو، حصدت أغلبية مقاعد البرلمان.

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