عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

بحثت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاربعاء، مع ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلد هارالدستاد، آخر التطورات السياسية بما فيها نتائج الانتخابات الإسرائيلية والتطورات الميدانية على الأرض.

وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، على العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والنرويجي.

وأعربت عشراوي عن تقديرها لدعم الحكومة النرويجية المتواصل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومساندتها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتزامها الراسخ في تحقيق السلام العادل، واستمرار دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وللعديد من المشاريع التنموية.

وقدمت عرضا شاملا للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهه احتمالات السلام في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أكدت مواصلة النهج الإسرائيلي اليميني القائم على العنصرية والتطرف وانعدام الثقة بالآخر والضم والقتل والسرقة، متطرقة للانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، واستمرار دولة الاحتلال في تعميق الاستيطان والنهب المنظّم للأرض والمقدرات الفلسطينية.

وأكدت عشراوي ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل ايجابي وفاعل لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الممارسات الاسرائيلية وعلى ضوء تفشي ظاهرة التطرف في المجتمع الاسرائيلي.